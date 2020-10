Die EU und Großbritannien reden zwar noch miteinander, aber ein Handelsabkommen nach dem erfolgten Austritt aus der Union zeichnet sich nach wie vor nicht ab. Der britische Staatsminister Michael Gove hat nun Brüssel dazu aufgefordert, ihre Haltung „fundamental“ zu ändern. So wie die Dinge derzeit stünden, sei aber nicht mehr mit einem solchen Abkommen vor Ende der Brexit-Übergangsphase zu rechnen, sagte Gove am Montag im Parlament in London.