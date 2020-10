Pikant ist die Angelegenheit in jedem Fall. Denn der Angeklagte gibt zumindest zu, zwei Tage vor seiner Hochzeit mit einer anderen Frau geschlafen zu haben. „Die beiden mochten sich, schrieben sich in vier Monaten 538 Nachrichten“, so Verteidiger Hans Gradischnig. Am Polterabend hätte man dann die Gelegenheit genutzt - auch wenn die Braut nur wenige Meter entfernt war.