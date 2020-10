Für viel Wirbel sorgte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP), weil er den Mietvertrag des Vereins „FreiRaum Wels“ nicht verlängern will. Die Oppositionsparteien (NEOS, Grüne, SP) stellten einen Dringlichkeitsantrag. Dieser wurde am Montag in der Gemeinderatssitzung diskutiert, mit offenem Ausgang.