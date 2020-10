Es ist eine Woche des Gedenkens: Sowohl in Graz als auch in Frohnleiten und Leoben werden mehrere Stolpersteine und erstmals sogar eine ganze Stolperschwelle zur Erinnerung an vertriebene und getötete jüdische Mitbürger, Widerstandskämpfer, Zeugen Jehovas, Roma, Homosexuelle und Kriegsgefangene verlegt.