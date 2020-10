Jene Security-Mitarbeiter, die am Wochenende einen dunkelhäutigen Mann in der U-Bahn-Station Westbahnhof in Wien am Boden fixiert hatten, haben laut Wiener Linien gemäß ihren Vorschriften gehandelt. Das habe eine interne Prüfung ergeben, bei der auch die Bodycams der Sicherheitsorgane ausgewertet wurden, hieß es. Der Mann hat sich demnach nicht nur geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, er soll die Security-Kräfte auch angegriffen haben.