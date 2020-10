Private Treffen drinnen nur noch zu sechst; Masken, Tests und mehr Schutz in Altersheimen; Sperrstunde bleibt weiterhin Ländersache - das war wohl noch nicht alles, was Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in seiner Schublade hat. Die erwarteten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen sind vorerst relativ moderat ausgefallen, manches war auch deutlich prognostiziert.