Beinahe rund um die Uhr sind die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden im Land im Einsatz. In mehreren Schichten arbeiten sie nicht selten bis in die Nacht hinein, leisten freiwillig Überstunden und sind auch am Wochenende im Dienst. In einer aktuellen Reportage gibt das Land Salzburg Einblick in die herausfordernde Tätigkeit der Mitarbeiter. Der Tennengauer Bezirkshauptmann Helmut Fürst spricht darin seinen Mitarbeitern ein großes Kompliment aus. Sie würden sich von ihrer „besten Seite“ zeigen. Gelobt wird der Teamgeist und die Bereitschaft der Mitarbeiter, gerade beim Auftauchen von Clustern durchzubeißen.