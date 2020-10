Nicht zum ersten Mal hat es am Bahnübergang in der Gewerbezeile in Sattledt gekracht. Ein mit vier Personen besetzter Pkw war dort Montag früh von einer Garnitur der Almtalbahn gerammt worden. Bilanz: vier Verletzte. Der nur mit einer Stopptafel gesicherte Übergang wird nächstes Jahr eine Lichtsignalanlage bekommen.