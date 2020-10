Der Bundesrettungskommandant setzt sich in dem Papier kritisch mit der Teststrategie der Bundesregierung auseinander und stellt fest, dass die Testungen von sich bereits in Quarantäne befindlichen Personen aus derzeitiger Sicht keine Änderung bringen würden. Diese würden erstens keine Gefahr für die Population darstellen und zweitens basiere die „Einschätzung der EU-Partner“, also jene anhand der Ampel der Europäischen Gesundheitsagentur ECDC, auf unterschiedlichen Vorgehensweisen in den jeweiligen Staaten. So teste zum Beispiel Slowenien Personen, die mit Infizierten Kontakt hatten und daher in Quarantäne seien, schon jetzt nicht und hat so eine „bessere“ EU-Einschätzung als Österreich.