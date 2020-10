„Freiwillig sicher“, lautete die Devise im Innsbrucker Café Arkadenhof. Deutlich am Eingang sichtbar prangt der QR-Code. Das Smartphone gezückt - dieses weiß genau, was zu tun ist und öffnet die zum Code passende Homepage. Diese will nun aber die Tischnummer wissen, die man aber beim Betreten des Lokals nicht kennt. Auch kein Problem, beim Tisch selbst ist der Code erneut verfügbar. Name eingeben, Telefonnummer, Häkchen setzen unter Einverständniserklärung und fertig ist die Gästeregistrierung - eine Sache von Sekunden. Fast genau so schnell wie mit Zettel und Kugelschreiber.