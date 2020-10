Die Liste der Vorwürfe, welche Eltern gegen die Leiterin vorbringen, ist lang: Etwa soll sie den Kindern das Essen mit den Fingern in den Mund stopfen oder die Kleinen müssen so lange sitzen bleiben, bis sie alles aufgegessen haben. Wenn ein Kind weint oder „schlimm“ war, wird es angeblich in die Ecke gestellt. Außerdem sollen die Buben und Mädchen in ihren Exkrementen sitzen gelassen worden sein. Kolleginnen, welche die Methoden kritisieren, würden anderen Arbeiten zugeteilt, heißt es. Laut einer Mutter soll es schon seit 2016 zu Vorfällen gekommen sein. Trotz Beschwerden sei aber nichts geschehen.