Gegen 11.30 Uhr verwickelte die unbekannte Frau den Südoststeirer vor einer Arztpraxis in ein Gespräch und bat um eine Spende für einen Behindertenverein. Der Mann trug sich in die „Spendenliste“ ein und übergab einen kleinen Bargeldbetrag. In idiesem Augenblick dürfte die Täterin das restliche Bargeld aus der Tasche des 82-Jährigen gestohlen haben. Das Opfer entdeckte den Diebstahl erst, als er beim Arzt die Behandlung bezahlten wollte.