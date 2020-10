Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! In dieser sprechen „Krone“-Sportchef Peter Frauneder und sportkrone.at-Chef Michael Fally über die neuen Maßnahmen der Regierung. „Das wird einige Klubs in den Ruin treiben“, so Frauneder. Zudem werden die ÖFB-Länderspiele, die Europacup-Auftritte der heimischen Bundesliga-Klubs und die ÖSV-Pleiten zum Sölden-Auftakt unter die Lupe genommen. Viel Spaß!