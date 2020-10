Während der ersten Corona-Welle sind in der Europäischen Union zwischen März und Juni 168.000 Todesfälle mehr als üblich verzeichnet worden. Diese Zahlen legte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag vor. Der Höchstwert wurde in der 14. Kalenderwoche vom 30. März bis 5. April mit 36.000 zusätzlichen Todesfällen registriert.