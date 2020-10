„So kann es nicht weitergehen!“

In ihren Ansprachen prangerten die Initiatoren vor allem an, dass der Fernunterricht „nicht funktioniert“ und „sozial katastrophal“ sei. Viele Lehrer wären mit der Situation überfordert und zu wenig oder gar nicht mit den digitalen Plattformen vertraut. „Stattdessen schmeißen sie uns einfach Arbeitsblätter hin“, beklagte eine Schülerin. „So kann es nicht weitergehen!“