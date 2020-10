Kritik an pauschalen Stundungen

Der AKV sieht es kritisch, dass „öffentliche Abgaben derzeit pauschal und ohne Kontrollmechanismen gestundet werden“. Man solle so schnell wie möglich auf individuelle Prüfungen der Sachverhalte zurückkehren. Die Folge: „Sachlich nicht gerechtfertigte zeitliche Verschleppungen werden nicht nur der Realwirtschaft in weiterer Folge viel höhere Forderungsausfälle bescheren, sondern auch der Anteil an uneinbringlichen Abgaben wird zunehmend steigen und den Staatshaushalt massiv beeinträchtigen.“