Luger im Home-Office

Seit Montag frühen Nachmittag befindet sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger in freiwilliger Quarantäne. Der Grund dafür liegt an der der positiven Testung seines Parteikollegen Binder, der mit in einem engen Arbeitsumfeld zusammenarbeitet. Bis zum Bekanntwerden des Testergebnisses wird Bürgermeister Luger von zu Hause aus die Geschäfte der Stadt führen.