Mitten in den Turbulenzen beantragte der Mattersburger Spengler- und Dachdeckerbetrieb die Insolvenz. Zimmermann (für ihn gilt die Unschuldsvermutung), der schon im Sommer die Firmenleitung an seine Söhne übergeben hatte, sah sich dazu gezwungen. Seine Konten wurden im Zuge des Bankskandals sichergestellt. Vom Konkurs betroffen seien laut Creditreform 98 Mitarbeiter und mehr als 70 Gläubiger. Das Minus wird derzeit mit 815.000 € beziffert. Aufgeben will Zimmermann jedoch nicht: „Viele Anrufer ermutigen uns, weiterzumachen. Kunden wollen, dass unser Betrieb die Arbeit auf ihren Baustellen erledigt.“ Bis ins Frühjahr habe er genug Aufträge, sagt er. Sein Ziel ist ein Sanierungsverfahren: „Gespräche über eine Fortführung mit Gericht, Masseverwalter und Arbeiterkammer sind im Gang.“