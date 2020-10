Kunstwerke kommen von Wettbewerb

An der sechsten Ausgabe des Wettbewerbs „Trienala Ladina“, welche bis September im Museum Ladin Ciastel de Tor in Sankt Martin in Thurn zu sehen war, bevor sie nach Wörgl in die Galerie am Polylog übersiedelte, konnten Kunstschaffende der fünf ladinischen Dolomitentäler (Gadertal, Gröden, Fassatal, Buchenstein und Ampezzo) sowie aus Graubünden und Friaul teilnehmen.