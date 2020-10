Jene 31-Jährige, die am Samstag in Wien-Donaustadt ihre zwei Töchter im Alter von drei und neun Jahren sowie ihren acht Monate alten Sohn getötet haben soll, ist am späten Sonntagnachmittag in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert worden. Die kriminalistische Ermittlungsarbeit ist weitgehend abgeschlossen. „Für uns ist der Fall geklärt“, meinte der Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion, Paul Eidenberger, Montagmittag.