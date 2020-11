Nicht nur wegen seiner Instagram-Tauglichkeit überzeugt der Bali Brunch, der im durchgestylten Lokal Oio Pokè in der Wiener Siebensterngasse jeden Samstag und Sonntag stattfindet. Auch der Geschmack der stilvoll angerichteten Brunch-Platten begeistert: Von süß bis herzhaft ist alles dabei - und jede Komponente ist dabei vegan oder vegetarisch. In den vergangenen Wochen entwickelte sich dieses Konzept zu einem kulinarischen Hot-Spot - wir berichteten - in Wien, den nicht nur eingefleischte Vegetarier oder Veganer besuchen. Ebenso ist es möglich, die Köstlichkeiten zu Hause zu genießen: Seit Kurzem werden Bali-Brunch-Boxen auch geliefert. Passend dazu werden acht Stück der kunterbunten Boxen an unsere „Krone“-Leser verlost.

Bestellbar sind die limitierten Boxen unter: www.balibrunchbox.at