„Reparaturen und und Instandhaltungsarbeiten liefen sowohl in privaten Haushalten als auch in Firmen weiter“, heißt es. Gerade durch die verstärkte Nutzung von Wohnungen während des Lockdowns hätten Installateure überdurchschnittlich häufig zu Notfalleinsätzen wie defekten Thermen oder verstopften Abflüssen ausrücken müssen. Aber auch die Baubranche im Burgenland sei bisher gut durch die Coronakrise gekommen. So hätten 55 Prozent der Betriebe die Auftragslage als „saisonüblich“ und 45 als „gut“ bezeichnet. Auch hier suche man Frachkräfte.