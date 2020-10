Eine gute Ausbildung ist eine Investition in die Zukunft. Gerade das Bauwesen bietet viele Möglichkeiten, um seine beruflichen Qualifikationen zu erweitern. Das Besondere an der Branche? Sie punktet dank der positiven Auftragslage auch in unsicheren Zeiten mit Stabilität und aussichtsreichen Karrierechancen. Von Lehrlingen über Fachkräften bis zu Führungsrollen suchen die Bauunternehmen händeringend nach motivierten Mitarbeitern. Wer sich für eine Lehre am Bau entscheidet, steht erst am Anfang der Karriereleiter. Mit dem umfangreichen Bildungsangebot der BAUAkademie Tirol geht es stetig bergauf. Nach dem Lehrabschluss steht der Weg zum Vorarbeiter, Polier, Techniker, Bauleiter und sogar zum Baumeister offen.