Mit ihren langen, schnürdelgraden Haaren und den dunklen Katzenaugen schaut die 40-Jährige der „Keeping Up With The Kardashians“-Ikone mittlerweile zum Verwechseln ähnlich. Aber auch die Nase der Musikerin erscheint auf den Aufnahmen kleiner und schmaler als früher, die Partie um die Wangenknochen dafür definierter.