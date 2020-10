Auf Instagram feierte sich die US-Amerikanerin nämlich selbst mit zahlreichen Fotos und schrieb unter die Bilder, welche sie mehrfach im Bikini zeigen: „36 and still in the mix! Thank you to everyone who sent me birthday wishes.“ Damit meint Vonn soviel wie: „36 und immer noch in Form! Danke für all eure Glückwünsche!“ Die unzähligen Stunden im Fitness-Studio dürften sich also ausgezahlt haben für die vierfache Gesamtweltcupsiegerin.