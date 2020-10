Auf Twitter hatten Mitarbeiter in den letzten Tagen ein Bild und eine Personenbeschreibung der Frau gepostet, in der Hoffnung, sie so zu finden. Die 38-Jährige sei fit und eine erfahrene Wanderin, hatte ihre Tochter dem Sender CNN am Samstag gesagt. Sie könne demnach problemlos in der Wildnis überleben.