Die Geräte von Amazon wurden in erster Linie dazu entwickelt, um Nutzer zu Hause zu unterstützen. Via Sprachsteuerung sollte vieles einfacher gemacht werden. So zählt der Amazon Fire TV Stick, der so gut wie jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss in einen Internet-Fernseher verwandelt, zu den meist verkauften Produkten auf Amazon.