Auch der US-Amerikaner River Radamus (22) könnte eine der Neuentdeckungen der Saison sein. In Sölden wurde er 27., aber im Juniorenbereich hatte er so ziemlich alles gewonnen, was bei der WM zu gewinnen war. Auch der Schweizer Marco Odermatt bekam viel Lob. Der Sölden-Zweite ist auch einer von den „jungen Wilden“, die Jagd auf Hirschers Erbe machen wollen, meinen die Italiener.