Seit mittlerweile knapp zwei Jahren umkreist die NASA-Sonde OSIRIS-REx den Asteroiden Bennu. Von diesem soll sie am Dienstag eine Probe nehmen und diese später zur Erde zurückbringen. „Ganz schön knifflig“, ließ die US-Raumfahrtbehörde die Sonde twittern, und weiter: „Ich werde in einen Raum navigieren, der circa drei Parkplätze breit und von hausgroßen Felsbrocken umgeben ist“, so OSIRIS-REx auf dem Kurznachrichtendienst.