Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky die Pleite vom ÖSV-Team beim Weltcup-Auftakt in Sölden, den Sieg von Alex Rins bei der MotoGP in Aragon, die Vorschau auf die Bett1HULKS Championships die LIVE auf krone.at übertragen werden und das Spiel zwischen UHK Krems und HC Linz AG in der spusu LIGA (alles im Video oben).