Hat Andy das Schicksal, das Rainhard Fendrich in seiner „Hymne der verlassenen Männer“ „Strada del sole“ besingt, selbst erlitten? Wie kam es dazu, dass ein ehemaliger Box-Champion mit eher bescheidenem Gesangstalent 1985 die Herzen der Menschen und die Charts im Sturm eroberte? Hat die Rucki Zucki Palmencombo mit „Südseeträume“ das perfekte Lied für Coronazeiten geschrieben? Und stimmt es, dass Susanne in den 80ern Vokuhila trug?



Die Antworten auf diese brennenden Fragen und noch viel mehr gibt es in Folge 2 des Austro Podkastls. Und dazu gibt es einen Lastwagen voll Musikausschnitten zum Besser-Erinnern-Können, von Minisex, DÖF, Maria Bill, Drahdiwaberl, Mo, KGB, Klaus Prünster, Dana Gillespie und vielen anderen…