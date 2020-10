Willkommen bei eurem „PUSH“-Update am Montagmittag. Nach den teils deutlichen Appellen des Wochenendes macht die Regierungsspitze heute Vormittag Nägel mit Köpfen. Außerdem: Mode ändert sich in Zeiten von Homeoffice und „Zoom“-Meetings, wir zeigen euch die derzeitigen Trends. Das und mehr erfährt ihr jetzt in eurem Update mit Moderatorin Anna Illenberger.