Wien war einst von einer massiven Stadtmauer umgeben, die vor allem bei der zweiten Türkenbelagerung 1683 ihre volle Wirkung zeigte. Das Bollwerk aus Bastionen und das so genannte Glacis - ein unbebauter, hunderte Meter breiter Wiesenstreifen - schützten die Stadt vor Eindringlingen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Stadtbefestigung aber zunehmend zum Hindernis für die rasant wachsenden Metropole. 1857 ordnete Kaiser Franz Joseph an, die Stadtmauer zu beseitigen. Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts wird die Schleifung dauern. Ganz verschwunden ist die Wiener Stadtmauer aber bis heute nicht. Wo Sie noch auf Ihre geschichtsträchtigen Spuren stoßen, sehen Sie im Video.