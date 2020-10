Bei der epidemiologischen Abklärung von Corona-Erkrankungen hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in der Kalenderwoche 41 insgesamt 734 Cluster - also Häufungen von Corona-Fällen innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einer bestimmten Region - mit 3099 betroffenen Personen identifiziert. Rund vier Fünftel der zwischen 5. und 11. Oktober aufgetretenen Fälle betrafen private Haushalte und den Freizeitbereich. Im Schulbereich stellte die AGES fest, dass sich die überwiegende Zahl an Infektionsfällen bei Schülern auf ihre Lehrer zurückführen lassen. Für Gesamt-Österreich wurden am Montag 1121 Neuinfektionen vermeldet.