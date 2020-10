Eine deutliche Begrenzung der erlaubten Personananzahl bei Zusammenkünften, nur noch sechs Erwachsene an einem Tisch in Lokalen, eine weitgehende Mund-Nase-Schutz-Pflicht in Pflege- und Altenheimen: Montagvormittag verkündete die Bundesregierung angesichts stark steigender Corona-Zahlen neue Maßnahmen.