Tatar, einst auch Chefcoach der SV Ried, der Vienna und des SV Mattersburg, ist nach wie vor nicht nur mit Loks Tormann-Trainer in Kontakt, sondern auch mit Rachimow. Der übernahm am 11. Oktober das Ruder bei Ufa und unterlag just in seinem ersten Spiel am vergangenen Samstag bei seinem Ex-Club mit 0:1. Tatar zeigte sich von Lok, das nach elf Runden nur drei Punkte hinter Leader Zenit St. Petersburg an vierter Stelle liegt und dabei nur sieben Gegentore kassiert hat, durchaus beeindruckt. „Eine routinierte Truppe mit einem gewissen Alter und Niveau, ohne ausgesprochenen Star. Diszipliniert, organisiert und athletisch-kämpferisch“, fasste er zusammen.