In Paris bei den French Open schaffte es Altmaier aus der Qualifikation bis in die vierte Runde. Dort scheiterte er erst an Pablo Carreno Busta. Seitdem ist Daniel Altmaier ein heißes Eisen im deutschen Tennissport. Und auch in der Vorwoche in Köln fehlte dem Kempener nur sehr wenig zum Weiterkommen gegen den Schweizer Henri Laaksonen. Am Ende einer dramatischen Partie zog er im Tie-Break den Kürzeren.