„Unpopulär, aber notwendig“

Kanzler Kurz gestand zu, dass die - teils schon am Sonntag kolportierten - Maßnahmen „unpopulär“, aber notwendig seien. „Leisten Sie alle einen Beitrag!“, rief er die Bevölkerung auf. Diesem Appell schlossen sich Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an. Die Verschärfungen treten laut Kurz am Freitag um 0.00 Uhr in Kraft.