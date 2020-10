Mit Stand 9.30 Uhr am Montag hat der Krisenstab für Österreich 1121 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden vermeldet. In Wien wurden 266, in Niederösterreich 176 und in der Steiermark 159 neue Corona-Fälle registriert. Die weiteren 520 Fälle verteilen sich auf die übrigen sechs Bundesländer.