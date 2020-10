Willkommen zu eurem „PUSH“-Update am Montagvormittag. Österreichs Skigebiete bereiten sich auf die Gäste vor und hoffen auf keinen allzu großen Einbruch. Außerdem soll am Dienstag darüber abgestimmt werden, ob Begriffe wie Burger oder Wurst weiter für vegetarische Lebensmittel verwendet werden dürfen. Das und mehr erfährt ihr jetzt in eurem Update mit Moderatorin Anna Illenberger.