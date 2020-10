Einen davon fing Rob Gronkowski, wodurch Erinnerungen an den Triumphzug des Duos bei den New England Patriots wach wurden. „Er hat großartig gespielt“, sagte Brady über den Mann, dem er zum bereits 79. Mal einen Touchdown-Pass zuwarf - nur drei Duos aus Quarterback und Tight End kommen auf eine bessere Ausbeute in der National Football League (NFL). „Ich denke Tom und Rob hatten eine großartige Verbindung“, lobte Buccaneers-Trainer Bruce Arians.