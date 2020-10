Auf ihrer insgesamt sieben Jahre dauernden Reise zum Planeten Merkur ist die Doppelsonde „BepiColombo“ Donnerstagfrüh in gut 11.000 Kilometern Entfernung an der Venus vorbeigeflogen. Während des sogenannten Swing-by-Manövers ermöglichten die Kameras an Bord des Raumfahrzeugs den Forschern einen Blick auf die in eine dichte Wolkendecke gehüllte Venus (siehe Video oben).