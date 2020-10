Es lohnt sich schon jetzt aus der Perspektive von Sascha Zverev ein Blick in den Turnierplan. Nach einem Freilos und wohlverdienten Erholungstagen trifft der junge Deutsche am Donnerstag voraussichtlich auf den bestens bekannten Fernando Verdasco. Den routinierten Spanier schlug er bereits in der ersten Turnierwoche auf dem Weg ins Finale.