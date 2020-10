Birgfellner weiter: „Nach dem Ausschluss haben wir uns aber am Riemen gerissen, sie dagegen konnten dann nicht mehr nachlegen.“ Das sah auch sein Sportchef Marcel Lipburger so - der war aber über die erste Halbzeit alles andere als erfreut. „Das war eine Katastrophe, wir waren einfach nicht da“, erklärt Lipburger, „Coach Ellensohns Ansprache in der Halbzeit hat aber dann geholfen. Und dass Rotenbergs Abwehrchef Gilnei De Mesquita in der Halbzeit verletzt raus musste, hat uns natürlich auch nicht geschadet - danach lief bei ihnen nicht mehr viel zusammen.“