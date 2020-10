Mehr als 1000 Infizierte in der Steiermark

Mit Stand Sonntagabend hatte die Steiermark bereits mehr als 1000 Infizierte (konkret: 1014). Die meisten Betroffenen leben in Graz (248) vor Graz-Umgebung (118) und Weiz (88). Gerechnet auf 100.000 Einwohner ist der Wert allerdings in Leoben und Voitsberg am höchsten. Am geringsten sind die Zahlen derzeit in den Bezirken Murau, Liezen und Deutschlandsberg.