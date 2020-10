Auf „La Traviata“ folgt am 21. und 22. November Beethovens „Fidelio“ aus dem Jahr 2015, Mozarts „Die Zauberflöte“ (2018) steht am 5. und 6. Dezember auf dem Programm. Im neuen Jahr folgen „Le Nozze di Figaro“ (2006), Verdis „Don Carlo“ (2013), Puccinis „La Boheme“ (2012), Strauss‘ „Salome“ (2018), Rossinis „Italiana in Algeri“ (2018) und Verdis „Aida“ (2017). Zum Ende der Serie wird am 26./27. Juni 2021 die „Cosi fan tutte“ aus dem heurigen Jahr zu sehen sein.