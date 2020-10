Ein Spieler des FC Nöttingen liegt verletzt am Boden. Sein Kollege spielt den Ball ins Out, um eine Unterbrechung zu erwirken. Die Stuttgarter Kickers nehmen das allerdings nicht als absichtliches Hinausspielen des Balls wahr. Anstatt - wie von Gegner Nöttingen erwartet - den Ball per Einwurf wieder in die Reihen von Nöttingen zu befördern, behalten die Stuttgarter Kickers das „Laberl“ lieber in den eigenen Reihen und erzielen aus dem Spielzug heraus ein Tor. Riesenaufregung! Es wird diskutiert, gestritten, verhandelt - bis Kickers-Trainer Gehrmann eine ungewöhnliche Entscheidung trifft: Seine Spieler mögen doch um des Fair-Play-Willens ein Eigentor erzielen. Gesagt, getan. Die ganze Aktion sehen Sie hier im Video: