„Der erste Teil des Buches ,Die bischöfliche Residenz in Klagenfurt 1769-1981’ zeichnet ein ganz neues Bild der Kaisertochter und beleuchtet erstmals den aufwändigen Apparat ihres höfischen Haushalts“, so Kluger. Nach Maria Annas Tod wurde das Palais 1791 Wohnsitz der Fürstbischöfe – denn die sogenannte Diözesanregulierung sah vor, dass auch die Gurker Fürstbischöfe nun in der Landeshauptstadt leben mussten.