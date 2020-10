Briefwahl in USA schlägt ein

Gut zwei Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen haben so viele Bürger wie noch nie bereits vor dem Wahltag ihr Stimmrecht genutzt. Einem Wahlprojekt der Universität in Florida zufolge, haben bisher rund 27,7 Millionen US-Wahlberechtigte ihre Stimmzettel per Post oder persönlich abgegeben. „Wir müssen den unglaublichen Schwung beibehalten, wir können nicht lockerlassen“, sagte Biden bei seinem Wahlkampfauftritt.