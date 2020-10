157 Jahre alte Haselfichte

Das größte entstand aus dem Stamm einer 157 Jahre alten Haselfichte aus dem Pitztal, in den Lindenbauer 25 Luftkanäle bohrte. Das Objekt steht in der Musikschule Weyer. „Orientiert am Atemvolumen bilden sich Klangschritte“, beschreibt der Bildhauer das sinnliche Ereignis, das sich ergeben kann: „Völlig abseits des üblichen Verständnisses von Musik“, räumt der Künstler ein.